Какое наказание грозит телефонным шутникам?

Андрей из Бийска спрашивает: "Недавно с ужасом узнал, что мой ребенок с другом баловался по телефону, звоня в "скорую" и пожарным. Я его, конечно, отчитал, но хотел бы знать, какая ответственность грозит человеку за такие шутки".
В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали:
Вызов пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции (а в особо "трудных" случаях и всех вместе) из хулиганских побуждений карается законом. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес, вас могут привлечь к административной и уголовной ответственности.
В соответствии со статьей 19.13 КоАП РФ, заведомо ложный вызов специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей. К административной ответственности может быть привлечено только лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
Ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба подразумевает уголовную ответственность, которая наступает по достижению виновным 14 лет. В соответствии со статьей 207 УК РФ виновное лицо может получить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В случае, когда административное правонарушение совершил подросток в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер, родителей малолетнего нарушителя привлекают к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка в виде предупреждения или наложение штрафа. Подростков ставят на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что сделав ложный вызов, вы подвергаете опасности жизни других людей, действительно попавших в беду, а ведь на их месте могут оказаться ваши родные и близкие!
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