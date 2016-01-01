Какой будет погода на Алтае 31 декабря

Погода с 31 декабря по 2 января в Алтайском крае будет менее сказочной, чем синоптики прогнозировали ранее. 31 декабря в регионе будет тепло и снежно, но эту сказку немного омрачит порывистый ветер. 1 и 2 января он усилится, местами даже до 28 м/с, поэтому метеорологи передали на это время штормовое предупреждение.

В Алтайском крае облачно, на большей части территории снег, метель, на дорогах гололедица;

температура ночью -8...-13 °С, днём -3...-8 °С;

ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с с усилением по югу края до 15 м/с, днем 9-14 м/с с усилением по югу до 15 м/с, в южных районах порывы до 17-22 м/с. В Барнауле облачно, временами снег, днём слабая метель, на дорогах гололедица

температура -9...-11 °С, днём -4...-6 °С.

ветер юго-западный, 5-10 м/с, днём с усилением до 15 м/с. В Республике Алтай утром на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, в горах и на перевалах поземки, на дорогах гололедица, днем без осадков;

температура ночью -10…-15 °С, при прояснении до -22 °С, по юго-востоку до -30 °С, днем -3…-8 °С, местами -13…-18 °С;

ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы ночью до 18 м/с, днем до 13 м/с. Наиболее неблагоприятная дорожная обстановка 31 декабря может сложиться на трассе Р-256 в Троицком и Бийском районах, А-322 в Топчихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Алтайском, Локтевском и Кулундинском районах. МЧС просит водителей быть предельно внимательными за рулем. Смотрите также