Какой будет погода на Алтае 31 декабря

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Жизнь

Погода с 31 декабря по 2 января в Алтайском крае будет менее сказочной, чем синоптики прогнозировали ранее. 31 декабря в регионе будет тепло и снежно, но эту сказку немного омрачит порывистый ветер. 1 и 2 января он усилится, местами даже до 28 м/с, поэтому метеорологи передали на это время штормовое предупреждение.

Барнаул украсили к Новому году.
Барнаул украсили к Новому году. Фото: barnaul.org.

В Алтайском крае

  • облачно, на большей части территории снег, метель, на дорогах гололедица;
  • температура ночью -8...-13 °С, днём -3...-8 °С;
  • ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с с усилением по югу края до 15 м/с, днем 9-14 м/с с усилением по югу до 15 м/с, в южных районах порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле

  • облачно, временами снег, днём слабая метель, на дорогах гололедица
  • температура -9...-11 °С, днём -4...-6 °С.
  • ветер юго-западный, 5-10 м/с, днём с усилением до 15 м/с.

В Республике Алтай

  • утром на большей части территории небольшой, местами умеренный снег, в горах и на перевалах поземки, на дорогах гололедица, днем без осадков;
  • температура ночью -10…-15 °С, при прояснении до -22 °С, по юго-востоку до -30 °С, днем -3…-8 °С, местами -13…-18 °С;
  • ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы ночью до 18 м/с, днем до 13 м/с.

Наиболее неблагоприятная дорожная обстановка 31 декабря может сложиться на трассе Р-256 в Троицком и Бийском районах, А-322 в Топчихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Алтайском, Локтевском и Кулундинском районах. МЧС просит водителей быть предельно внимательными за рулем.

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