Какой будет погода в Алтайском крае 18 мая

По данным алтайского ЦГМС, в регион 18 мая придет обширный антициклон, который принесет малооблачную погоду без осадков. В утренние часы возможен туман.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днём без осадков.
- Ветер северный днём в южных районах до 15 м/с.
- Температура воздуха: днём +9… 14.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков, утром возможен туман.
- Ветер северный 5-10 м/с.
- Температура воздуха: днём +10… 12.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.