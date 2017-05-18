Какой будет погода в Алтайском крае 18 мая

По данным алтайского ЦГМС, в регион 18 мая придет обширный антициклон, который принесет малооблачную погоду без осадков. В утренние часы возможен туман.

В Алтайском крае: переменная облачность, днём без осадков.

Ветер северный днём в южных районах до 15 м/с.

Температура воздуха: днём +9… 14. В Барнауле: переменная облачность, без осадков, утром возможен туман.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха: днём +10… 12.