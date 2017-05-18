Какой будет погода в Алтайском крае 18 мая

374
Сегодня, 06:16.
Жизнь

По данным алтайского ЦГМС, в регион 18 мая придет обширный антициклон, который принесет малооблачную погоду без осадков. В утренние часы возможен туман. 

Заморозки.
Заморозки. Фото: pixabay.com.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, днём без осадков. 
  • Ветер северный днём в южных районах до 15 м/с. 
  • Температура воздуха:  днём +9… 14.

В Барнауле:

  • переменная облачность, без осадков, утром возможен туман. 
  • Ветер северный 5-10 м/с.
  • Температура воздуха: днём +10… 12.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров