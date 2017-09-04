Камеры видеонаблюдения зафиксировали таран и поджог кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге

На записи хорошо видно, что случайности с самопроизвольным движением автомобиля не было. Водитель направил машину на здание кинотеатра. После столкновения мужчина вышел и поджег машину.

Случайный прохожий убежал, увидев, что водитель поджигает автомобиль. После поджога водитель сбежал, пишет ura.ru.

Правоохранители сообщили, что поджигатель пойман. Им оказался 39-летний психически больной житель Ирбита, который стоит на учете в психбольнице. По сведениям "Коммерсанта", задержанным оказался Денис Мурашов, который в 2015 году объявлялся в розыск в связи с уходом из дома — уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле УАЗ. Согласно его профилю в социальных сетях, господин Мурашов являлся верующим человеком а также призывал православных не получать электронные документы, так как это "отречение от Христа".

Поджигатель обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии у кинотеатра.

Предполагалось, что таран и поджог спланированы. Так, чтобы въехать на пешеходную площадку к входной группе кинотеатра, водителю УАЗа пришлось вытащить один из столбиков ограждения, установленных специально для блокировки проезда автомобилей. "Далее водитель спокойно въехал по лестницам входной группы и протаранил стеклянное фойе. После этого он поджег машину, груженную бочками с горючим веществом и газовыми баллонами, и покинул место происшествия", — рассказал источник информагентства.

Мужчина протаранил и поджег здание кинотеатра около шести утра 4 сентября.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога".

На месте ЧП работают спецслужбы.

В эти дни в "Космосе" проходит Уральский фестиваль российского кино. Организаторы сообщили, что вынуждены отменить показы на этой площадке из-за происшествия.

Факт

"УАЗ"-"буханка" был загружен баллонами с газом и бочками с бензином, но взрыв кинотеатра сумели предотвратить работники МЧС. Они погасили огонь и не дали разогреться баллонам до температуры взрыва. Огонь повредил входную группу "Космоса", фойе кинотеатра выгорело полностью. Также огонь повредил часть второго этажа и наружные панели, установленные на крыше.

Пожарными со второго этажа по незадымляемой лестнице были спасены пять человек. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара были задействованы 18 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека, говорится в сообщении областного главка МЧС.