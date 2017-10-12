Канадец с помощью квадрокоптера снял нападение волка на сохатого

Канадец Дэн Нистедт случайно снял схватку лося и волка на одном из озер северной части провинции Онтарио.
Нистедт снимал осенний канадский лес, когда случайно заметил лося на мелководье. Мужчина снял огромного сохатого и уже собирался направить кавадрокоптер в сторону, однако в этот момент на лося из прибрежных кустов бросился волк.
Находясь по брюхо в воде, лось чувстовал себя достаточно уверенно, и даже перешел в контратаку на хищника. Однако ловкость и отвага позволили серому вцепиться в бок потенциальной жертве.
Схватка длилась около шести минут; в конце концов, лосю удалось вырваться и убежать. Волк некоторое время преследовал травоядного, однако вода, едва доходившая лосю до груди, заставляла более мелкого по размерам хищника передвигаться прыжками, а временами и плыть.
Чем могла окончиться погоня, неизвестно, если бы в какой-то момент хищник не заметил следующего за ним квадрокоптера. Рассмотрев странную "птичку", волк решил не рисковать и ретировался под защиту деревьев, пишет trud.ru.
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