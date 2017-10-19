Кандидат из Инстаграма: Ксения Собчак в афоризмах и луках

Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа "Против всех". Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: "Хватит! Достали!"