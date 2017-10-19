Кандидат из Инстаграма: Ксения Собчак в афоризмах и луках

18 октября теледива Ксения Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться на выборах президента России. Она назвала себя кандидатом "против всех", завела сайт sobchakprotivvseh.ru, где хочет собрать 100 000 сторонников, и выложила свое воззвание в Instagram. Altapress.ru решил рассказать о нашем возможном будущем президенте через афоризмы Ксении Анатольевны и ее луки в соцсетях.
Почему Собчак захотела стать президентом России
Ксения Собчак,
телеведущая:
Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа "Против всех". Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: "Хватит! Достали!"
Как преподносит себя Собчак в соцсетях
Мои любимые @minimestudio , как всегда number 1! Единственное в России кресло дизайнера Пьера Паулина с выставки Maison&Objey в Париже представлено именно здесь. Бельгийская фабрика предлагает ироничный взгляд на дизайн вещей без потери практичности! Это кресло -настоящее произведение искусства! #рекламнаяпауза
Я совместно с брендом @terekhovgirl #КСxTerekhovGirl объявляю творческий конкурс: придумайте оригинальный перевод слова "ЭКСТРАБИЧ". 3 приза уйдут самым везучим: 1 место - свитшот 2 место - футболка 3 место - кепка Правила: - подписаться на аккаунт @terekhovgirl - отметить 2 друзей в комментариях - под такой же фотографией в аккаунте @terekhovgirl оставьте свой вариант перевода - Количество вариантов не ограничено, но каждый должен быть в ОТДЕЛЬНОМ комментарии! Результаты опубликуем в понедельник вечером! Дерзайте!
Настало и мое время просить вашу помощь: мы снимаем новую невероятную программу для одного телеканала и поэтому частенько надеваем на себя всякие костюмы из других эпох. Никаких деталей пока рассказать не могу) Кроме одного: это будет бомба. И вот наконец-то мы отправляемся в лихие 90-ые и хотим воссоздать настоящий рейв. Поэтому я приглашаю вас поработать вместе со мной на одной площадке! Для этого нужно написать письмо на почту 90vipusk@gmail.com, нацепить на себя шмотки из 90ых, сделать прически и макияж «как тогда» и приехать 26 сентября в указанное место в центре Москвы. В письме обязательно (!!!) пришлите фоточку себя в этом костюме. Сразу предупрежу, что нужны люди 18+. А всю остальную инфу вы получите по почте) Очень буду вас ждать!
Я совместно с новым брендом Александра Терехова @terekhovgirl объявляю конкурс! 3 свитшота «Королева скандала» из нашей совместной коллекции #КСxTerekhovGirl получат самые везучие. Победитель будет определён генераторном случайных чисел завтра вечером. - подпишитесь на аккаунт @terekhovgirl - напишите комментарий «Королева скандала» под такой же фотографией - лайкните фото Ждите результатов завтра! Удачи!
Самые яркие афоризмы Собчак
- Капитализм — лучший контрацептив.
- Трудно быть лошадью, когда все вокруг бараны.
- В размере груди и бедер счастья нет.
- Я веду передачу, которая является цитаделью, оплотом всех лохов — "Дом 2".
- Понятно, меня-то умной уже точно не назовут.. Надеялось, ну, хоть красивая. Неправда, но приятно хотя бы.
- Очень люблю деньги. У меня фобия нищеты. Я не умею копить, откладывать, все время боюсь, что у меня будет страшная костлявая бедность.
- Самые ничтожные люди те, кто пытается окружить себя менее успешными людьми, чтобы выделиться на их фоне.
- Пугачева назвала Прохорова "мямликом". С такими друзьями враги не нужны.
- А Ксения Собчак вообще одна. Так что для меня главная женщина года это я, я и еще раз я!
- Мужская жадность это болезнь вроде целлюлита, неизвестно откуда берется и ничем не лечится, разве что ампутируется.
Когда счастлив,обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы,разоблачения,гипертрофированные страсти,поиск приключений -все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?"-"Да вроде хорошо,вот с семьей время провожу"-говоришь как можно более непринужденно ,потому как неловко сказать о том,как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семьи точно в этом все очень похожи друг на друга,Лев Николаевич в этом не ошибался:)))
Справка
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса, политик. Кандидат в президенты Российской Федерации с 18 октября 2017 года. Известна по реалити-шоу "Дом-2" (ТНТ), "Блондинка в Шоколаде" (Муз-ТВ), "Последний герой" (Первый канал), а также передачам "Госдеп 2" (Сноб) и "Собчак живьём" (Дождь), ведёт программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Являлась членом Координационного совета российской оппозиции (22 октября 2012 — 19 октября 2013). Дочь Анатолия Собчака (мэра Санкт-Петербурга 1991—1996) и Людмилы Нарусовой.
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