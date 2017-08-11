Кандидаты Партии роста предложили Путину уйти в отставку с "гордо поднятой головой"

Сам Титов, по информации "НГ", скорее всего баллотироваться не будет.

Нынешние партийные кандидаты предложили президенту Владимиру Путину "уйти в отставку с гордо поднятой головой", освободив место для людей, которые могут наладить отношения с внешним миром.

Самый большой вопрос сегодня в том, кого в итоге выдвинет ПР — ведь победителя предстоит определить интернет-голосованием и одобрить съезду. Как полагают эксперты, партии так или иначе придется ориентироваться и на Кремль при выборе своего кандидата, пишет bfm.ru.