Канье Уэста сравнили с русским алкоголиком

В Twitter отметили, что штаны с надписью "Спорт" на русском языке появились у артиста после его ноябрьской встречи с российским дизайнером Гошей Рубчинским в Москве.

Походу визит Канье в Москву довёл его окончательно . Всем спорт пацаны pic.twitter.com/NbCDtC3TBZ — شیر شاه (@MrStoneJungle) 13 февраля 2017 г.

Пользователи сети микроблогов отметили, что в подобных нарядах россияне обычно не выходят за пределы двора. Некоторые решили, что именно так выглядит типичный алкоголик. В сети также назвали рэпера "дядей Васей, идущим за водкой".

Стиль: Когда точил в комп, а мамка послала за хлебом в магазин во дворе pic.twitter.com/haYWAMapb4 — Новости. Как есть (@nourlnews) 12 февраля 2017 г.

Юзеры удивились, что стиль "российского алкоголика" так популярен среди американских знаменитостей.

"Почему когда Канье одевается как бомж - это стиль? с этим миром определенно что то не так", - пишут пользователи Twitter.

В ноябре прошлого года пользователи сети высмеяли встречу Канье Уэста и Гоши Рубчинского в Москве. В Twitter предполагали, что знаменитости планируют запустить совместную линию одежды.