Канье Уэста сравнили с русским алкоголиком

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Сегодня, 21:07.
Жизнь

Русскоязычные пользователи интернета высмеяли новый имидж рэпера Канье Уэста. Его наряд сравнили с одеждой типичного алкоголика.

Канье Уэст.
Канье Уэст. Фото: vk.com/kanyewest.

В Twitter отметили, что штаны с надписью "Спорт" на русском языке появились у артиста после его ноябрьской встречи с российским дизайнером Гошей Рубчинским в Москве.

Пользователи сети микроблогов отметили, что в подобных нарядах россияне обычно не выходят за пределы двора. Некоторые решили, что именно так выглядит типичный алкоголик. В сети также назвали рэпера "дядей Васей, идущим за водкой".

Юзеры удивились, что стиль "российского алкоголика" так популярен среди американских знаменитостей. 

"Почему когда Канье одевается как бомж - это стиль? с этим миром определенно что то не так", - пишут пользователи Twitter.

В ноябре прошлого года пользователи сети высмеяли встречу Канье Уэста и Гоши Рубчинского в Москве. В Twitter предполагали, что знаменитости планируют запустить совместную линию одежды.

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