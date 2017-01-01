Канье Уэста сравнили с русским алкоголиком

Русскоязычные пользователи интернета высмеяли новый имидж рэпера Канье Уэста. Его наряд сравнили с одеждой типичного алкоголика.
В Twitter отметили, что штаны с надписью "Спорт" на русском языке появились у артиста после его ноябрьской встречи с российским дизайнером Гошей Рубчинским в Москве.
Походу визит Канье в Москву довёл его окончательно . Всем спорт пацаны pic.twitter.com/NbCDtC3TBZ— شیر شاه (@MrStoneJungle) 13 февраля 2017 г.
Пользователи сети микроблогов отметили, что в подобных нарядах россияне обычно не выходят за пределы двора. Некоторые решили, что именно так выглядит типичный алкоголик. В сети также назвали рэпера "дядей Васей, идущим за водкой".
Стиль: Когда точил в комп, а мамка послала за хлебом в магазин во дворе pic.twitter.com/haYWAMapb4— Новости. Как есть (@nourlnews) 12 февраля 2017 г.
Юзеры удивились, что стиль "российского алкоголика" так популярен среди американских знаменитостей.
"Почему когда Канье одевается как бомж - это стиль? с этим миром определенно что то не так", - пишут пользователи Twitter.
Похоже Канье все-таки был в Гольяново и знает как дядя Вася за водкой в магаз по утрам ходит. #fashion #trendy #kanyewest pic.twitter.com/a90d9lvY66— Mr.Yanovski (@MrYanovski) 12 февраля 2017 г.
В ноябре прошлого года пользователи сети высмеяли встречу Канье Уэста и Гоши Рубчинского в Москве. В Twitter предполагали, что знаменитости планируют запустить совместную линию одежды.
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