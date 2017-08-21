Капитан частной подводной лодки похоронил шведскую журналистку в море

Мадсен после гибели Валль похоронил ее в море. Подробности инцидента не сообщаются. Данная информация опубликована в рамках частичного раскрытия материалов дела.

Тело Валль пока не обнаружено. По словам Мадсена, он похоронил ее в заливе Кеге.

Полиция продолжает расследовать дело об убийстве, пишет polit.ru.

Мадсен и Валль вышли на "Наутилусе" из Копенгагена вечером 10 августа, но затем связь с подлодкой пропала. На следующий день Мадсен вышел на связь, но найденная подлодка сразу затонула. Находящаяся поблизости яхта спасла только Мадсена. Сначала капитан заявил, что высадил шведскую журналистку, но эта информация не подтвердилась.

Шведская журналистка Ким Валль зашла на подлодку "Наутилус", чтобы написать о ней свой новый сюжет. Вторым человеком на борту был сам Мадсен.

Полиция взяла инженера под стражу и начала поиски.

Справка

Свою подлодку Мадсен спустил на воду в 2008 году. Она весит 33 тонны, достигает 18 метров в длину и считается одной из самых крупных любительских подлодок. После нескольких поломок в 2011 году "Наутилус" был поднят для ремонта и вернулся в воду только этой весной.