Капитан из Барнаула стала второй на конкурсе красоты сотрудниц исправительной системы

Ксения Исакова. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Ксения Исакова. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Ксения Исакова. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Ксения Исакова. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Ксения Исакова. Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Победа досталась лейтенанту Глафире Воробей, работающей инспектором группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в новосибирской колонии № 8. А на третьем месте оказалась Евгения Витошкина из Республики Алтай, сообщает НГС.

Конкурс проходил с 25 июля. В первые два дня девушки соревновались в стрельбе из пистолета, показывали свою физическую подготовку и боевые приёмы борьбы. А в четверг сотрудницы уголовно-исправительной системы приняли участие в бале-дефиле и с юмором представили свою работу.

Капитан внутренней службы Ксения Исакова служит старшим инспектором филиала по Октябрьскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Ее отец служил в уголовно-исправительной системе. И муж Ксении служит в барнаульском СИЗО № 1, пишет "КП".

Участницы конкурса активно делятся снимками с сибирского "Мисс УИС" в соцсетях: