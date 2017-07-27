Капитан из Барнаула стала второй на конкурсе красоты сотрудниц исправительной системы

27 июля прошел финал сибирского конкурса "Мисс УИС". Сотрудницы СИЗО и колоний из 11 городов СФО боролись за корону победительницы этого конкурса красоты в новосибирском Доме культуры им. Октябрьской революции. Наша землячка Ксения Исакова заняла второе место.
Победа досталась лейтенанту Глафире Воробей, работающей инспектором группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны в новосибирской колонии № 8. А на третьем месте оказалась Евгения Витошкина из Республики Алтай, сообщает НГС.
Конкурс проходил с 25 июля. В первые два дня девушки соревновались в стрельбе из пистолета, показывали свою физическую подготовку и боевые приёмы борьбы. А в четверг сотрудницы уголовно-исправительной системы приняли участие в бале-дефиле и с юмором представили свою работу.
Капитан внутренней службы Ксения Исакова служит старшим инспектором филиала по Октябрьскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Ее отец служил в уголовно-исправительной системе. И муж Ксении служит в барнаульском СИЗО № 1, пишет "КП".
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