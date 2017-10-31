Капитан подводной лодки рассказал, почему расчленил тело журналистки

Капитан и владелец датской подлодки "Наутилус" Петер Мадсен признался в расчленении шведской журналистки Ким Валль и изменил показания, сообщает "Медуза".
Владелец частной субмарины заявил, что журналистка умерла от отравления угарным газом, пока он находился на палубе. После этого он расчленил ее тело и выбросил за борт по частям. Ранее Мадсен уверял, что Ким Валль погибла от случайного удара люком по голове, а он выбросил ее тело нетронутым.
Ким Валль 10 августа отправилась в плавание на "Наутилусе" — она писала статью про Петера Мадсена. Из путешествия не вернулась. Впоследствии были найдены ее тело, а потом ноги и голова. Руки не найдены до сих пор.
Петер Мадсен содержится под стражей по обвинению в убийстве. На компьютере из офиса Мадсена нашли видео с обезглавленными женщинами.
Ранее следователь полиции Копенгагена Меллер Йонсен сообщил, что водолазам удалось найти под водой голову девушки и ее ноги. Останки были упакованы в полиэтиленовые пакеты, утяжеленные кусками металла. Внутри также лежали нож и фрагменты одежды журналистки.
В СМИ сообщалось, что на этой частной подводной лодке перевозились наркотики.
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