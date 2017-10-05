Капремонт в Барнауле — на контроле депутатов Госдумы

В данный момент рабочие завершают утепление фасада с применением новой для краевой столицы технологии. Ремонт начался еще в середине июня и до наступления холодов все работы должны быть завершены. На разговор с подрядчиком отправились представители администрации города и регионального оператора вместе с депутатом "Единой России" в Государственной думе Виктором Зобневым.

Стоимость ремонтных работ по утеплению фасада пятиэтажки составляет более 13 млн. рублей. Собственники собрали почти 800 тыс. рублей. Кстати, нужно отдать должное инициативной группе дома – если бы жильцы сами не пролоббировали ремонт, то согласно плану-графику работы не начались бы раньше 2019 года.

Виктор Зобнев,

депутат "Единой России" в Государственной думе:

Если раньше жильцы жаловались на низкую температуру в доме, то теперь в квартирах настолько тепло и комфортно, что не хочется выходить на улицу. Таким образом, на этом объекте мы видим хороший пример действия программы капремонта жилья. Добавлю, что программа капитального ремонта реализуется в крае с 2014 года, сейчас мы видим в действии краткосрочный план. За три года в регионе будет отремонтирован 1601 дом, в 2017 почти 300 домов, в 2018 году немногим более 600 и в 2019 году почти 800.

В рамках региональной недели сегодня Виктор Зобнев провел личный прием в региональной общественной приемной Председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева.

Виктор Зобнев,

депутат "Единой России" в Государственной думе:

Вопросы ЖКХ стоят достаточно остро, даже сегодняшний личный прием показал: многие обращаются с проблемами именно из этой сферы. Вчера в Рубцовске прошел объезд объектов проекта "Комфортная городская среда" и по реализации программы капитального ремонта. К мониторингу сроков выполнения работ и качества ремонта предлагаю подключиться всем. Невыполнимых задач по ремонту жилого фонда, на мой взгляд, не существует. И исполнительная власть, и депутатский корпус всех уровней, в том числе и Госдумы, работают, прежде всего, в интересах жителей Алтайского края и конкретных городов, райцентров и сельских поселений.

Справка

Особенностью ремонта фасада является система утепления "Термолэнд", она применяется в Алтайском крае впервые. Термолэнд – одна из передовых энергосберегающих технологий отечественного производства. Она представляет собой двухслойную панель, внутренняя сторона которой выполнена из высококачественного теполоизоляционного материала на основе минеральных волокон. Оптимальное количество и размер вентиляционных каналов определено специалистами СО РАН.