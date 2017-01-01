Кара-Мурзу младшего выписали из больницы

Он выписался из клиники и в сопровождении медика вылетел за границу вместе с супругой Евгенией для последующего курса реабилитации", — сказал он "Интерфаксу".

По словам адвоката, заявление о покушении будет подано позже. "Хотя мы и по прошлому пока никаких ответов не получили", — добавил Прохоров.

Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован 2 февраля утром. Прохоров тогда сообщил "Интерфаксу", что у политика развивается полиорганная недостаточность, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

В 2015 году Кара-Мурза поступил в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова с резким снижением артериального давления. Первоначально сообщалось, что у журналиста может быть острая сердечная недостаточность, затем уточнялось, что медики подозревают у журналиста отравление.