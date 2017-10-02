Карельские жители собирают деньги для голодающих коров

Жители Карелии за сутки собрали 250 тысяч рублей на корм для голодающих коров АО "Пряжинское", пишет издание "Республика Карелия".
Сообщение с просьбой о помощи опубликовала работница "Пряжинского" Екатерина Ефремова поздно вечером 30 сентября. К вечеру 1 октября на счет поступило 256 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы купить животным корм на несколько дней.
"Это достойная сумма для 10 дней пропитания животных кормовыми смесями, которые привезут из Петрозаводска", — сообщила Ефремова. Зоотехник Татьяна Раутанен рассказала, что голодающим коровам присылают продукты: яблоки, картошку, хлеб и даже молоко.
Проблемы на предприятии ОА "Пряжинское" начались в 2016 году: с сентября здесь начались перебои с зарплатой, в январе 2017 года работники вышли на забастовку. На предприятие пришел новый генеральный директор. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплате.
К концу прошлой недели ситуация сложилась критическая. Скот кормили гнилым сеном. Но 1 октября закончилось и оно.
Теперь правительство Карелии готово объявить в Пряжинском районе режим чрезвычайной ситуации: это позволит кормить скот за счет средств резервного фонда республиканского бюджета с последующим выставлением счета собственнику, пишет znak.com.
Зимой 2012 года на ряде предприятий "Изумрудной страны" (Алтайский край) коровы умирали от голода.
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