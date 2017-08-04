Карлин: хлеб на Алтае будет "тяжелым". Как погода повлияет на уборочную

Также осторожен в прогнозах и губернатор края Александр Карлин. 4 августа он сказал, что "урожай в этом году будет не ниже среднемноголетнего". Однако глава региона уверенно заявил, что 2017-й мы не будем называть неблагоприятным. При этом, Александр Карлин признал, что хлеб будет "тяжелым".

Обильные же дожди, прошедшие почти по всей территории края, могут отразиться и на организации уборочной кампании, и на объеме и качестве зерна.

По словам губернатора, из-за влаги и тепла, которых этим летом было предостаточно, хлеб вырос хорошо и, что называется, "стоит стеной". Однако из-за сильных ветров есть участки, где зерновые полегли. Поэтому часть урожая придется убирать раздельным способом в два приема. Вначале косить в валки, а потом проходить второй раз для обмолота.

Синоптики рассказывают, что наибольший урон посевам нанес град. Как отмечают специалисты, если раньше это явление отмечалось преимущественно в южных районах, то в этом году — на многих территориях края.

Самый сильный град в этом году накрыл Заринск, Камень-на-Оби, Барнаул, Змеиногорск, Рубцовск, Белокуриху и прилегающие к этим городам районы. Интенсивность явления была разная. Там, где град был непродолжительным и мелким, больших потерь нет. В тех районах, где он шел стеной, посевы пошли под списание.

Сергей Звягинцев,

начальник управления сельского хозяйства Новичихинского района:

Это лето стало для нас очень дождливым. В июле при норме в 50 мм у нас выпало около 105 мм осадков. В связи с этим сложно прошла посевная. Мы делаем все, что от нас зависит: выводим в поля большее количество людей, увеличиваем объем площадей, обрабатываемых пестицидами.

По словам Звягинцева, из-за обилия осадков затягивается и уборочная кампания. Прогнозировать объемы урожая он не берется: "В этом году мы осторожно говорим о возможных результатах сбора, в августе также ожидаются дожди".

В Родинском районе, где тоже шли ливни, надеются, что погода установится. А пока здесь с проблемами сталкиваются заготовители сена — оно промокает, говорит Сергей Катаманов, глава администрации района. "Конечно, каждая осень — это что-то особенное, но мы надеемся на хороший урожай", — сообщил он.

На трудности с заготовкой сена указал и начальник управления по агропромышленному комплексу в Троицком районе Сергей Прибытков. Кроме того, по его словам, сейчас затруднен выход техники в поле — очень сырая земля.

Вместе с тем, сообщает краевой минсельхоз, кормозаготовительная кампания продолжается. Общий запас кормов оценивается в 821 тыс. тонн. "Несмотря на локальные осадки, в хозяйствах при прояснении погоды работы продолжаются в интенсивном режиме", — констатирует ведомство.

Глава КФХ из Шипуновского района Сергей Сухотерин рассказал, что посевы испытали в этом году двойную нагрузку: "Дожди начались поздно, поэтому озимая пшеница была угнетена недостатком влаги. Обилие осадков не исправило ситуацию. А сейчас урожай сильно намокает. Во многих хозяйствах был сильный град, но, к счастью, мне повезло".

Большинство опрошенных экспертов не взялись прогнозировать результаты уборочной. Раньше сентября, по их словам, говорить об этом бессмысленно.

Губернатор края говорит, что уборке урожая помогут новые техника и технологии, применяемые сельчанами региона. В этом году, по словам Карлина, наши крестьяне закупили порядка 160 новых высокопроизводительных комбайнов. Также закупаются новые косилки, которые помогут сельчанам решить первые этап раздельного способа уборки: косить зерновые в валки.

Еще губернатор рассказал о том, что многие хозяйства строят современные тока и зерносушилки. Новые хранилища позволяют подготовить и сохранить хлеб до того момента, когда его выгоднее будет продать. По мнению главы региона, то хозяйство, у которого есть современная техника и построены новые хранилища, перестает быть заложником ситуации на рынке, а уже сам влияет на формирование рынка. Как отметил губернатор Карлин, сегодня 93% наших фермеров и сельхозпредприятий рентабельны. И в этом им помогают новые техника и технология.

Однако, по мнению главы Алтайского края, не только это поможет нашим крестьянам убрать "тяжелый" хлеб 2017 года, а еще то, что они "работают самоотверженно и являются высочайшими профессионалами своего дела".

Комментарий синоптика

О последствиях повышенной влажности altapress.ru рассказала Елена Янова, сотрудник отдела агрометеорологии "Алтайского ЦГМС": "В европейской части страны складываются не самые благоприятные для сельского хозяйства погодные условия. Но и у нас не все благополучно. Ливневые дожди провоцируют вымывание белка из зерна, поэтому качественные показатели урожая могут снизиться. В первую очередь речь идет о снижении уровня клейковины".

Непогода также провоцирует проявление грибных заболеваний зерновых культур. По словам Елены Яновой, вкупе эти факторы могут привести к потере урожая на 20–30%.

Негативно складывается ситуация и для овощных культур. Недостаток июльского тепла уже сказался на урожае томатов и картофеля.

Июль этого года был на Алтае очень дождливым. Непогода отмечалась и в других сибирских регионах. Так, 20 июля в нескольких районах выпало рекордное количество осадков: в новосибирской Колывани — 27 мм, в Междуреченске Кемеровской области — 44 мм. Причиной затяжных ливней стал циклон, который долго не хотел покидать Сибирь.

Справка

Площадь посевов в Алтайском крае в 2017 году составила 5,4 млн гектаров, из них 4,7 млн — под яровыми культурами.