Карлин и глава "Газпрома" договорились о газификации еще двух алтайских городов

Строительство газопровода и газораспределительной станции в райцентре Ребриха является особой темой. Мы с этим объектом связываем наши очень серьезные планы по газификации юго-западных и западных районов Алтайского края — направления Рубцовска и Славгорода и прилегающих территорий. Алексей Миллер сегодня еще раз подтвердил, что "Газпром" планирует дальнейшее развитие газовой инфраструктуры в Алтайском крае. Генеральная схема газификации, которая была несколько лет назад разработана и уточнена при участии структур Газпрома, для нас является серьезной программой действий.

По результатам рабочей встречи Алексей Миллер дал поручения компетентным лицам большого "Газпрома" по принятию дополнительных мер с целью завершения строительства газопровода и газораспределительной станции в селе Ребриха. До конца 2017 года надеемся выполнить значительный объем работ по строительству газопровода и газораспределительной станции. Ожидаем в 2018 году завершения этого значимого объекта и перехода на строительство межпоселковых газопроводов на территории Ребрихинского и 3 прилегающих районов.