Карлин и глава "Газпрома" договорились о газификации еще двух алтайских городов

24 мая в Москве глава "Газпрома" Алексей Миллер встретился с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Руководители поговорили о том, как выполняется соглашение между газовым концерном и правительством региона, а также обсудили перспективу сотрудничества.
В частности, был затронут вопрос о газификации западных и юго-западных территорий Алтайского края. "Газпром" уже разработал теххадания на проект газопроводов до Рубцовска и Славгорода, пишет официальный сайт края.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Строительство газопровода и газораспределительной станции в райцентре Ребриха является особой темой. Мы с этим объектом связываем наши очень серьезные планы по газификации юго-западных и западных районов Алтайского края — направления Рубцовска и Славгорода и прилегающих территорий. Алексей Миллер сегодня еще раз подтвердил, что "Газпром" планирует дальнейшее развитие газовой инфраструктуры в Алтайском крае. Генеральная схема газификации, которая была несколько лет назад разработана и уточнена при участии структур Газпрома, для нас является серьезной программой действий.
По результатам рабочей встречи Алексей Миллер дал поручения компетентным лицам большого "Газпрома" по принятию дополнительных мер с целью завершения строительства газопровода и газораспределительной станции в селе Ребриха. До конца 2017 года надеемся выполнить значительный объем работ по строительству газопровода и газораспределительной станции. Ожидаем в 2018 году завершения этого значимого объекта и перехода на строительство межпоселковых газопроводов на территории Ребрихинского и 3 прилегающих районов.
Сейчас "Газпром" продолжает сооружение трех межпоселковых газопроводов в Смоленском, Советском и Троицком районах. Ведется разработка проектно-сметной документации для строительства четырех газопроводов в Бийске, Алтайском и Косихинском районах. Подготовлена проектная документация для строительства пяти газопроводов в Ребрихинском районе.
Алексей Миллер и Александр Карлин обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива в регионе. Было отмечено, что сегодня здесь действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция "Газпрома", она находится в Барнауле. К началу 2019 года компания планирует построить в Алтайском крае еще две станции - в Барнауле и Бийске, сообщается на официальном сайте компании "Газпром".
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