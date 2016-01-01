Карлин назначил нового руководителя Госинспекции

Андрей Степанов.

Андрею Степанову 51 год. В администрации края он работает с 2002 года. Последние 7 лет чиновник занимал должность начальника департамента документационного обеспечения краевой администрации.

Прямого отношения к стройнадзору Степанов не имел, однако в его биографии указано, что по образованию он инженер-строитель, а трудовую деятельность начал в тресте "Алтайэнергострой". В начале 1990-х работал в крайисполкоме в отделе координации строительства и промышленных материалов.

Должность главы Госинспекции стала вакантной после того, как прежнего руководителя Александра Урбаха перевели на пост начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия, которое находится в подчинении Госинспекции.

Госинспекция осуществляет полномочия в сфере строительного надзора, государственного контроля в области долевого строительства, жилищного надзора, надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального.

О том, кто займет место начальника департамента документационного обеспечения краевой администрации, пока не сообщается.