Карлин назначил нового руководителя Госинспекции

Новым руководителем Госинспекции Алтайского края с 27 декабря станет Андрей Степанов. Приказ об этом подписал губернатор Александр Карлин, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Прямого отношения к стройнадзору Степанов не имел, однако в его биографии указано, что по образованию он инженер-строитель, а трудовую деятельность начал в тресте "Алтайэнергострой". В начале 1990-х работал в крайисполкоме в отделе координации строительства и промышленных материалов.
Должность главы Госинспекции стала вакантной после того, как прежнего руководителя Александра Урбаха перевели на пост начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия, которое находится в подчинении Госинспекции.
Госинспекция осуществляет полномочия в сфере строительного надзора, государственного контроля в области долевого строительства, жилищного надзора, надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального.
О том, кто займет место начальника департамента документационного обеспечения краевой администрации, пока не сообщается.
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