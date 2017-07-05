Карлин ответил жителям края, зачем повысили тарифы на ЖКХ

В крае сформирован внятный механизм тарифного регулирования. Тарифы устанавливаются в зависимости от того, какие расходы несет организация: зарплата, расходы на материалы и на инвестиции. Если не заниматься перестройкой, реконструкцией хозяйства, мы столкнемся с системной проблемой.

В частности, по Рубцовску мы имеем, что в течении 5 лет тарифы не пересматривались, и в итоге инфраструктура городская деградировала. Город обратился в правительство края повысить тариф выше тех пределов, которые установлены в среднем по краю. Но даже при этом их новые тарифы ниже тех, что установлены в Барнауле.

Правительством страны установлен средний уровень увеличения тарифов - 3,2%, а в некоторых случаях можно увеличить в отдельных территориях еще на 2%. Но в отдельных территориях повышение рассматривается выше.

Но даже если будет установлен 3,2% в среднем по краю, это ниже, чем будет инфляция по году.

Речь идет не только о сдерживание тарифов. Так в краевой столице тарифы на тепло по сравнению с другими городами федерального округа не выше, а по некоторым параметрам даже ниже. Но надо еще с помощью установки оптимальных тарифов улучшать инфраструктуру и качество услуг.