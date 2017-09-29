Карлин пообещал повысить социальные выплаты и зарплату бюджетников

По словам Александра Карлина, темп роста заработной платы будет выше прогнозируемого в следующем году темпа инфляции. "Иными словами, мы планируем поднять реальную зарплату в ощутимых для людей размерах. На это ориентирует нас президент страны Владимир Путин. Мы не просто констатируем, что экономика региона выходит из кризисной стагнации, мы прогнозируем заметный рост экономики и, соответственно, выполняем самые главные обязательства перед жителями Алтайского края", — отметил Александр Карлин.

Кроме этого, правительство региона планирует увеличить объем средств бюджета, выделяемых на социальные выплаты. В 2018 году на эти цели планируется направить более 13,8 млрд рублей.

Губернатор также отметил, что правительство продолжит поддержку муниципальных образований. В первую очередь речь идет о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности — 1,4 млрд. рублей.

Проект о краевом бюджете внесут на рассмотрение депутатского корпуса АКЗС до 5 октября.