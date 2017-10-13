Карлин призвал градосовет Барнаула быть осторожнее со строителями "чемоданов"

Губернатор Алтайского края Александр Карлин попросил мэрию сделать работу градосовета открытой, взвешенной и призвал внимательнее относиться к строителям "чемоданов", которые, по его мнению, выдают себя за хранителей старины. Об этом шла речь 11 октября на встрече главы региона с мэром Барнаула Сергеем Дугиным.
Александр Карлин подчеркнул, что недавно он назначил главного архитектора края. Им стал Виктор Четошников, руководитель архитектурной мастерской "Градо" и преподаватель института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Губернатор попросил обязательно включить его в состав градосовета и выстроить через него систему взаимодействия специалистов мэрии с региональными министерствами.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я помню, мы один объект создавали в исторической части города. Так с каким трудом мы его через градостроительный совет провели! А концертный зал "Сибирь" сейчас признан лучшим вновь построенным социальным объектом в стране. А что сейчас создается, в том числе на красной линии? У города практически убрали прекрасный вид на Знаменский монастырь с храмом. Ведь со стороны Ленина практически не видно этого шедевра зодчества. А почему? Потому что строители "чемоданов" воздвигли там китайскую стену. Как же так?
Глава региона отдельно обратил внимание, что сегодня вопросы развития города очень волнуют его жителей, поэтому и относиться к их решению нужно особенно внимательно.
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