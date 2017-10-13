Карлин призвал градосовет Барнаула быть осторожнее со строителями "чемоданов"

Александр Карлин.

И давайте договоримся, что работу градостроительного совета будем строить открыто. Не поддаваться на вызовы, которые иногда крикуны создают. У нас же некоторые выдают себя за хранителей старины, а присмотришься — по факту являются строителями "чемоданов". Чем больше "чемоданов" построил, тем больше кричит "давайте сохранять старину". Давайте зерна от плевел отделять здесь.

Я помню, мы один объект создавали в исторической части города. Так с каким трудом мы его через градостроительный совет провели! А концертный зал "Сибирь" сейчас признан лучшим вновь построенным социальным объектом в стране. А что сейчас создается, в том числе на красной линии? У города практически убрали прекрасный вид на Знаменский монастырь с храмом. Ведь со стороны Ленина практически не видно этого шедевра зодчества. А почему? Потому что строители "чемоданов" воздвигли там китайскую стену. Как же так?