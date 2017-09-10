Александр Карлин проверил ход выборов в Барнауле и заявил, что голосование "архиважно для каждого"

Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Выборы-2017 в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Александр Карлин посетил участок №231, чтобы посмотреть, как идет ход голосования на выборах в Барнаульскую гордуму. В первую очередь Александр Карлин поинтересовался у медработника на участке, все ли нормально со здоровьем избирателей, не было ли стрессов. Он побеседовал с председателем участковой комиссии, в том числе по вопросу досрочного голосования. Здесь заранее свои голоса отдали 124 человека из более чем 4 тысяч избирателей. Губернатор подчеркнул, что возможность досрочного голосования предусмотрена и федеральным, и региональным законодательством, и никаких нареканий эта модель до сих пор не вызывала.

По мнению Александра Карлина, проголосовать сегодня архиважно для каждого.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы решили побывать на одном из избирательно участков, лично проверить, как организован процесс. Это важное событие для Барнаула. Формируется новый состав Барнаульской городской Думы. Этот состав будет определять уже по новой модели руководство города. Депутаты будут избирать на сессии главу города, а также администрацию города. Спикер городской Думы не будет главой города. Дуализм, который кому-то не нравился, устраняется.

Глава региона также обратился к наблюдателям. Оказалось, что оба представляют партию "Единая Россия". Члены комиссии сообщили, что здесь также работает наблюдатель от ЛДПР, но "куда-то отошел".

На выходе губернатор столкнулся с экс-председателем краевого парламента Александром Назарчуком, который пришел на участок, чтобы проголосовать.

Явка в Барнауле к полудню выросла до 10,01%. В Бийске на участки пришли уже 8,91% избирателей, в Рубцовске к 12 часам проголосовало 10,13% избирателей.

В Новоалтайске проголосовало уже 8,86% избирателей, в Заринске — 8,91%.