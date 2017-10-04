Карлин раскритиковал работу мэрии Барнаула по вырубке деревьев

"Решение этой проблемы назрело в городе. Необходимо производить системную замену возрастных, больных деревьев, которые угрожают безопасности жителей и гостей. У меня есть претензии к организации этой работы в администрации города: она должна быть более открытой, с привлечением представителей общественности. К сожалению, в работе администрации города факторы общественного сопровождения не всегда учитываются", — сказал губернатор.

Он также отметил, что особенно эта проблема актуальна для парка "Изумрудный".

"Парк производит удручающее впечатление. Деревья катастрофически больные, парк нуждается в новации. Никакой жилой застройки, объектов капитального строительства там не планируется и производиться не будет. Это недопустимо. В результате этих работ мы увидим парк обновленным и современным", — подчеркнул глава региона.