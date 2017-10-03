Карты МИР Банка Акцепт стали бесконтактными

В сентябре Банк Акцепт приступил к эмиссии бесконтактных карт МИР. Уже более 6000 карт МИР выдано клиентам банка, и из них более 1000 бесконтактных.
Всего в ближайшее время более 10 000 работников бюджетной сферы и полутора тысяч пенсионеров получат карты МИР, теперь карты будут выпускаться с бесконтактной технологией оплаты товаров и услуг.
Схема оплаты покупок по бесконтактным картам МИР такая же, как по картам Visa (PayWave) и MasterCard (PayPass): "пластик" прикладывается к POS-терминалу, сумма покупки списывается с карты. Также бесконтактной картой МИР можно оплатить проезд в метро.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
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