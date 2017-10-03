Карты МИР Банка Акцепт стали бесконтактными

Сегодня, 15:54.
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В сентябре Банк Акцепт приступил к эмиссии бесконтактных карт МИР. Уже более 6000 карт МИР выдано клиентам банка, и из них более 1000 бесконтактных.

Карта МИР Банка Акцепт.
Карта МИР Банка Акцепт. Иллюстрация: архив АО "Банк Акцепт".

Всего в ближайшее время более 10 000 работников бюджетной сферы и полутора тысяч пенсионеров получат карты МИР, теперь карты будут выпускаться с бесконтактной технологией оплаты товаров и услуг.

Схема оплаты покупок по бесконтактным картам МИР такая же, как по картам  Visa (PayWave) и MasterCard (PayPass): "пластик" прикладывается к POS-терминалу, сумма покупки списывается с карты. Также бесконтактной картой МИР можно оплатить проезд в метро.  

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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