Касперский готов раскрыть американским властям программный код своих продуктов

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press заявил о готовности предоставить властям США для изучения исходный код разрабатываемых его компанией программ.
"Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не злоумышленники",— сказал бизнесмен, добавив, что готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе США, чтобы опровергнуть сомнения властей в деятельности компании.
Евгений Касперский также подтвердил информацию о том, что сотрудники ФБР беседовали с работниками компании в США. При этом ему не известно, что именно хотели выяснить агенты, потому что сейчас связи России с ФБР "полностью утрачены".
Глава "Лаборатории Касперского" признал, что в его компании работают, в том числе и бывшие сотрудники российских разведывательных служб, но, как заверил Касперский, структура внутренней сети компании устроена таким образом, что воспользоваться ею кому-либо в своих интересах "практически невозможно". "Поскольку, чтобы суметь что-то сделать, нужен не один человек в компании, а группа, которой будет доступ к различным элементам нашего технологического процесса. Это слишком сложно",— подчеркнул он.
В конце июня американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах министерства обороны продукты компании "Лаборатория Касперского". Представитель Демократической партии Джин Шахин заявила, что "наличие связей между "Лабораторией Касперского" и Кремлем внушает очень большую тревогу", пишет polit.ru.
Факт
27 июня агенты ФБР пришли в дома к десяти сотрудникам российской компании в рамках контрразведывательного расследования. Официальные лица в США вслед за этим напомнили, что основатель и владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми лицами в разведке РФ".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.