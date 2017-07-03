Касперский готов раскрыть американским властям программный код своих продуктов

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Сегодня, 17:45.
Политика

Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью агентству Associated Press заявил о готовности предоставить властям США для изучения исходный код разрабатываемых его компанией программ.

Евгений Касперский и Лев Тюрин.
Евгений Касперский и Лев Тюрин. Фото: Лев Тюрин, vk.com/leo81.

"Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что мы не злоумышленники",— сказал бизнесмен, добавив, что готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе США, чтобы опровергнуть сомнения властей в деятельности компании.

Евгений Касперский также подтвердил информацию о том, что сотрудники ФБР беседовали с работниками компании в США. При этом ему не известно, что именно хотели выяснить агенты, потому что сейчас связи России с ФБР "полностью утрачены".

Глава "Лаборатории Касперского" признал, что в его компании работают, в том числе и бывшие сотрудники российских разведывательных служб, но, как заверил Касперский, структура внутренней сети компании устроена таким образом, что воспользоваться ею кому-либо в своих интересах "практически невозможно". "Поскольку, чтобы суметь что-то сделать, нужен не один человек в компании, а группа, которой будет доступ к различным элементам нашего технологического процесса. Это слишком сложно",— подчеркнул он.

В конце июня американские сенаторы предложили запретить устанавливать на компьютерах министерства обороны продукты компании "Лаборатория Касперского". Представитель Демократической партии Джин Шахин заявила, что "наличие связей между "Лабораторией Касперского" и Кремлем внушает очень большую тревогу", пишет polit.ru.

Факт

27 июня агенты ФБР пришли в дома к десяти сотрудникам российской компании в рамках контрразведывательного расследования. Официальные лица в США вслед за этим напомнили, что основатель и владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми лицами в разведке РФ".

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