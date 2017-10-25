Касперский заявил, что его компания случайно скопировала секретные документы АНБ

По словам Касперского, в 2014 году аналитики сообщили ему, что они скачали данные о команде хакеров Equation Group, но среди них оказались секретные документы АНБ. После этого "Лаборатория Касперского" заявляла, что АНБ использовала хакеров в своих целях.

Касперский утверждает, что секретные файлы попали в "Лабораторию" при стандартной процедуре загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей и после этого были немедленно удалены.

При этом глава компании отказался отвечать на вопрос о том, уведомляла ли "Лаборатория Касперского" АНБ о получении секретных документов, пишет polit.ru.