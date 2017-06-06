Катар заплатил террористам 1 млрд долларов

По данным издания, во время соколиной охоты на юге Ирака боевики взяли в плен 26 членов королевской семьи. Еще 50 человек захватили в Сирии.

Из-за поддержки Катаром терроризма и экстремистской идеологии дипломатические отношения с ним разорвали несколько стран. Среди них Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий.

Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с королевством.