Катар заплатил террористам 1 млрд долларов

В апреле власти Катара перечислили террористам около 1 млрд долларов. Эта сумма была необходима, чтобы освободить людей, захваченных на территории двух государств, сообщает "Российская газета" со ссылкой на газету Financial Times. Из-за этого несколько стран разорвали с Катаром дипломатические отношения.
По данным издания, во время соколиной охоты на юге Ирака боевики взяли в плен 26 членов королевской семьи. Еще 50 человек захватили в Сирии.
Из-за поддержки Катаром терроризма и экстремистской идеологии дипломатические отношения с ним разорвали несколько стран. Среди них Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий.
Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с королевством.
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