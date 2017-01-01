Катастрофы на Алтае, в которых погибли VIP-персоны

Феликс Троценко

Кто: Министр внутренних дел Республики Алтай.

Когда: Разбился в горах Алтая на вертолете Ми-8 в сентябре 1992 года.

Подробности: Вертолет летел из Тувы в Республику Алтай. Вместе с министром погибли члены экипажа. По официальной версии, авиакатастрофа произошла из-за плохих метеоусловий.

Владимир Баварин

Кто: Мэр Барнаула.

Когда: Погиб в автокатастрофе в феврале 2003 года.

Подробности: Автокатастрофа произошла на 467-м километре трассы Новосибирск-Ташанта в районе села Манжерок. Барнаульский градоначальник направлялся на туристическую базу. По одной из версий ДТП, Владимир Баварин не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины. Мэр скончался на месте. В аварии выжила его жена — с травмой ее доставили в больницу.

Михаил Евдокимов

Кто: Губернатор Алтайского края

Когда: Погиб в автокатастрофе на плешковском перекрестке трассы М-52 в Зональном районе 7 августа 2005 года.

Подробности: По официальной версии, "Мерседес" Евдокимова на большой скорости пошёл на обгон "Тойоты-Спринтер-Марино". Водитель "Тойоты" стал поворачивать влево, ещё не видя губернаторской машины. "Мерседес", уворачиваясь от "Тойоты", по касательной зацепил её левый бок и слетел в кювет. Пролетев в воздухе, машина ударилась об землю и врезалась в берёзу. Вместе с губернатором на месте скончались водитель и телохранитель. В аварии выжила жена губернатора Галина Евдокимова.

Константин Никифоров и Олег Лоскутов

Кто: Депутаты городского Собрания депутатов Алейска.

Когда: Погибли в дорожно-транспортном происшествии в Курьинском районе в июле 2008 года.

Подробности: Водитель автомобиля, в котором ехали депутаты, не справился с управлением, и машина перевернулась.

Айдар Санашкин

Кто: Вице-мэр Горно-Алтайска.

Когда: Погиб в автокатастрофе по пути в столицу Республики Алтай в сентябре 2008 года.

Подробности: По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность колеса.

Александр Флейшер

Кто: Гендиректор компании "Новосибирск-Авиа".

Когда: Разбился во время тренировочного полета на спортивном самолете Як-18 в аэропорту "Северный" в августе в 2001 года.

Подробности: Было установлено, что Флейшер допустил ошибку в технике пилотирования.

Александр Кондратьев

Кто: Директор авиаспортклуба "Лидер".

Когда: Трагедия произошла в августе 2016 года.

Подробности: Пилот погиб в результате катастрофы самолета Ил-103, который взлетел с аэродрома "Панфилово" Калманского района Алтайского края, и после того, что набрал небольшую высоту и упал вблизи взлетно-посадочной полосы.

Алексей Косопкин

Кто: Полпред президента РФ в Госдуме.

Когда: 20 января 2009 года погиб в авиакатастрофе на вертолете Ми-171 авиакомпании "Газпром авиа".

Подробности: На борту находились 11 человек, из который семеро погибли. В этой аварии удалось выжить полпреду Республики в Москве (на тот момент) Анатолию Банных, а также главному эксперту экспертного совета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Николаю Капранову, предпринимателю из Москвы Борису Белинскому и второму пилоту вертолету Максиму Колбину.