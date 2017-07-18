Казахстанец забыл выложить боеприпасы из машины и попытался провезти их в Россию

Граждане Казахстана пытались провезти в Россию патроны для травматического пистолета и экстремистскую литературу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Сотрудники пограничной службы при осмотре машины гражданина Казахстана, который ехал в Россию, обнаружили под передним пассажирским сиденьем 3 охотничьих патрона 12 калибра, а в подлокотнике — 1 патрон калибром 9 мм, для травматического пистолета. Водитель рассказал, что забыл выложить патроны после охоты. Мужчину оштрафовали, а патроны отправили на экспертизу.
А несколькими часами ранее пограничники изъяли у гражданина Казахстана экстремистскую литературу. Мужчина рассказал, что вез книгу для личных нужд.
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