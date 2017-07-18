Казахстанец забыл выложить боеприпасы из машины и попытался провезти их в Россию

Сотрудники пограничной службы при осмотре машины гражданина Казахстана, который ехал в Россию, обнаружили под передним пассажирским сиденьем 3 охотничьих патрона 12 калибра, а в подлокотнике — 1 патрон калибром 9 мм, для травматического пистолета. Водитель рассказал, что забыл выложить патроны после охоты. Мужчину оштрафовали, а патроны отправили на экспертизу.

А несколькими часами ранее пограничники изъяли у гражданина Казахстана экстремистскую литературу. Мужчина рассказал, что вез книгу для личных нужд.