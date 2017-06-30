Каждому десятому россиянину не хватает денег на продукты и одежду

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39% (среди людей пенсионного возраста – 54%, среди жителей сельской местности – 46%). В том числе 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.

Доля тех, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна составляет 41%. Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных.

Олег Чернозуб,

ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ: