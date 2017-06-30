Каждому десятому россиянину не хватает денег на продукты и одежду

Потребительские возможности россиян резко снизились и пока не могут выйти на докризисный уровень, сообщает ВЦИОМ. Мониторинговое исследование показало, что 10 % опрошенных граждан денег не хватает даже на продукты.
Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39% (среди людей пенсионного возраста – 54%, среди жителей сельской местности – 46%). В том числе 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду.
Доля тех, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна составляет 41%. Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных.
Олег Чернозуб,
ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ:
Результаты опросов подтверждают то, что мы знаем из данных статистики: материальное положение россиян за годы кризиса значительно ухудшилось. В настоящее время положение в этой области приблизилось к ситуации 2009 года - наихудшего года предыдущего кризиса.
Вместе с тем, другие наши исследования показывают, что общественный оптимизм, уверенность в скором преодолении кризиса растет. Эти изменения хорошо согласуются с динамикой ключевых макроэкономических показателей: ВВП, индексом промпроизводства и др. Получается, что наши соотечественники мыслят намного более трезво, чем принято считать в некоторых кругах: о ситуации в экономике они судят не по сиюминутному материальному положению своей собственной семьи, а принимая во внимание более широкий круг факторов. Весьма примечательный вывод, имеющий далеко идущие политические последствия.
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