Казино и крокодилы. За что наградили ученых Шнобелевской премией-2017

Швейцарским ученым из Цюрихского университета вручили Шнобелевскую премию мира за то, что те доказали, как помогает избавиться от храпа игра на духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду. Как выяснили швейцарцы, этот музыкальный инструмент укрепляет верхние дыхательные пути, что способствует комфортному сну без храпа.

Австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир получили Шнобелевскую премию в области экономики. Эти исследователи выяснили, что если человек подержит в руках крокодила или другое опасное животное, то становится склонным делать более высокие ставки в казино. Авторы исследования выяснили в ходе экспериментов, что держащий хищника человек ошибочно воспринимает нервное напряжение, как сигнал, свидетельствующий, что ему повезет и он может рассчитывать на большой выигрыш.

Не обошлось и без британского ученого. Джеймсу Хиткоуту выдали "Шнобеля" в области анатомии за следующую разработку: британец выяснил, что после 30 лет уши человека начинают увеличиваться в размерах на 2 миллиметра каждые 10 лет.

Французским нейробиологам дали премию за доказательство того, что в человеческом мозгу есть особая область, вызывающая отвращение к вкусу и запаху сыра.

Итальянским ученым выдали Шнобелевскую премию за исследование, в котором они пришли к выводу, что многие идентичные близнецы не способны различить друг друга на фото.

Справка

Ig Nobel Prize, которую кроме Шнобелевской именуют также Антинобелевской премией, вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований". С 1999-го премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.