Кемеровский пенсионер выстрелил в 14-летнюю школьницу

Одна из них —14-летняя девочка — получила ранение в спину. После чего потерпевшая с подругами самостоятельно вышла на улицу и вызвала "скорую помощь", сотрудников полиции.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого, она прооперирована, ее жизни ничего не угрожает.

"Стрелок" задержан полицейскими. В его квартире обнаружен и изъят пистолет. В ближайшее время по оружию будет проведена баллистическая экспертиза.

Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто беспричинно стучали в его дверь. После очередного стука в дверь, он решил их проучить. Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении областного главка СКР.