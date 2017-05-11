Кемеровский пенсионер выстрелил в 14-летнюю школьницу

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Происшествия

10 мая в общежитии Ленинского района Кемерова 57-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в девочек-подростков.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет. Фото: 22.мвд.рф.

Одна из них —14-летняя девочка — получила ранение в спину. После чего потерпевшая с подругами самостоятельно вышла на улицу и вызвала "скорую помощь", сотрудников полиции.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировано огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением левого легкого, она прооперирована, ее жизни ничего не угрожает. 

"Стрелок" задержан полицейскими. В его квартире обнаружен и изъят пистолет. В ближайшее время по оружию будет проведена баллистическая экспертиза.

Следователям мужчина пояснил, что разозлился на девочек, поскольку они часто беспричинно стучали в его  дверь. После очередного  стука в дверь, он решил их проучить. Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, избрании  меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105  УК РФ (покушение на убийство). Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении областного главка СКР.

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