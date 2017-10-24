Кемеровский Шерегеш обогнал по популярности горнолыжный курорт "Роза Хутор"

В топ-5 самых популярных регионов по посещаемости горнолыжных курортов вошли Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Ленинградская область и Северо-Кавказский федеральный округ. Алтайский край не попал даже в "десятку".

Первое место занимает кемеровский курорт Шерегеш, который в прошлом сезоне посетили около 1 млн туристов. А популярный курорт "Роза Хутор" в Сочи принял около 800 тыс. отдыхающих.

В совокупности горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Горки Город" в Красной Поляне посетили более 1,2 млн человек в зимний сезон 2016-2017.

Цифра

По данным "ТурСтат", более 4 млн человек в России катается на горных лыжах и сноуборде на 300-х российских горнолыжных курортах и комплексах. Ежегодный рост числа любителей горнолыжного спорта и сноубординга в России составляет более 15%.