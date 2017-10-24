Кемеровский Шерегеш обогнал по популярности горнолыжный курорт "Роза Хутор"

Кемеровский Шерегеш обогнал по популярности горнолыжный курорт Сочи "Роза Хутор". Аналитическое агентство "Турстат" составило рейтинг российских горнолыжных курортов по результатам их посещаемости в прошлый зимний сезон.
В топ-5 самых популярных регионов по посещаемости горнолыжных курортов вошли Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Ленинградская область и Северо-Кавказский федеральный округ. Алтайский край не попал даже в "десятку".
Первое место занимает кемеровский курорт Шерегеш, который в прошлом сезоне посетили около 1 млн туристов. А популярный курорт "Роза Хутор" в Сочи принял около 800 тыс. отдыхающих.
В совокупности горнолыжные курорты Сочи "Роза Хутор" и "Горки Город" в Красной Поляне посетили более 1,2 млн человек в зимний сезон 2016-2017.
Цифра
По данным "ТурСтат", более 4 млн человек в России катается на горных лыжах и сноуборде на 300-х российских горнолыжных курортах и комплексах. Ежегодный рост числа любителей горнолыжного спорта и сноубординга в России составляет более 15%.
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- Сюжет: Горнолыжный сезон
- Сюжет: Туризм на Алтае
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