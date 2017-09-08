Кузбасского убийцу женщины и подростка поймали в Алтайском крае

Подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка и 27-летней женщины алтайские и кузбасские полицейские обнаружили на территории одного из районов Алтайского края. В поисках убийцы принимали участие 20 групп правоохранителей.
Тела погибших со следами ножевых ранений обнаружили ночью 2 сентября в одном из частных домов Прокопьевска. Убитый подросток приходился племянником погибшей женщине.
33-летний подозреваемый сбежал из города и укрылся на Алтае в одном из поселков на границе с Казахстаном.
В ночь на 7 сентября его задержали и этапировали в Кемеровскую область, где с ним работают следователи СКР.
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