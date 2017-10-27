В США рассекретили около трёх тысяч документов о гибели Джона Кеннеди

Некоторые файлы по просьбе Дональда Трампа не публикуют из-за возможной угрозы безопасности США. Все файлы доступны на сайте Национального управления архивов и документации.

В конце октября истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди. До этого власти США уже публиковали часть файлов из него — предыдущая порция архива была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Они также доступны на сайте управления.