В США рассекретили около трёх тысяч документов о гибели Джона Кеннеди

Дональд Трамп постановил опубликовать порядка 2,8 тысяч документов по расследованию убийства Джона Кеннеди в 1963 году. Национальный архив США опубликует лишь часть материалов, остальные документы по решению президента США "будут рассмотрены дополнительно" и, возможно, опубликованы в апреле 2018 года, сообщают "Известия".
Некоторые файлы по просьбе Дональда Трампа не публикуют из-за возможной угрозы безопасности США. Все файлы доступны на сайте Национального управления архивов и документации.
В конце октября истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди. До этого власти США уже публиковали часть файлов из него — предыдущая порция архива была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Они также доступны на сайте управления.
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