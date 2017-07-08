Киднеппинг по-барнаульски: пьяный наркоман катал в багажнике по городу избитого человека

В Барнауле Следком передал в суд дело 37-летнего местного жителя, который обвиняется по статье о похищении человека из корыстных побуждений.
Как установило следствие, 25 мая злоумышленник, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, запихал малознакомого человека в багажник автомобиля, чтобы выбить из своей жертвы деньги.
Обвиняемый разъезжал с пленником в багажнике по городу и требовал откупиться за освобождение. Так как потерпевший все время отказывал киднепперу, тот избивал жертву.
Около одного из домов по улице строителей бдительные граждане заметили эти издевательства и сообщили в полицию о возможном похищении человека. Вскоре злоумышленник был задержан, а потерпевший освобожден.
Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за различные преступления, связанные с кражами, насилием и незаконным оборотом наркотиков.
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