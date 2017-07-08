Киднеппинг по-барнаульски: пьяный наркоман катал в багажнике по городу избитого человека

Как установило следствие, 25 мая злоумышленник, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, запихал малознакомого человека в багажник автомобиля, чтобы выбить из своей жертвы деньги.

Обвиняемый разъезжал с пленником в багажнике по городу и требовал откупиться за освобождение. Так как потерпевший все время отказывал киднепперу, тот избивал жертву.

Около одного из домов по улице строителей бдительные граждане заметили эти издевательства и сообщили в полицию о возможном похищении человека. Вскоре злоумышленник был задержан, а потерпевший освобожден.

Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за различные преступления, связанные с кражами, насилием и незаконным оборотом наркотиков.