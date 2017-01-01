Киевский чиновник заявил, что Россию раздражают экономические успехи Украины

Стабилизация украинской экономики раздражает Россию, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в ответ на слова Путина о том, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в деньгах. Елисеев считает, что Украина за счет роста экономики демонстрирует свою успешность и в страну идут деньги, сообщает "Украинская правда".
Замглавы администрации Порошенко также обвинил Россию в том, что она якобы пытается "дискредитировать Украину и ее успехи" с целью лишить ее поддержки Запада, пишет "Лента.ру".
"Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве", — заявил чиновник.
2 февраля президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном отметил, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в финансовой помощи и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Российский лидер добавил, что к возобновлению боевых действий также привели и внутренние факторы на Украине, в том числе неудачи власти в социальной и экономической политике.
Путин убежден, что обострение конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями, которые хотят отказаться от минских соглашений.
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