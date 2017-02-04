"Сплю с открытыми глазами": Ким Кардашьян рассказала о 20 своих странностях

Звезда Instagrama и телеведущая Ким Кардашьян выложила в сети 20 неизвестных фактов о себе. Вначале 36-летняя опубликовала "затравку" из 4 пунктов в соцсети, а потом пригласила читателей посмотреть все 20 фактов на специальном сайте.
Из этих откровений, в частности, стало ясно, что Ким спит с открытыми глазами, а это, по ее мнению всех пугает. Также г-жа Кардашьян поведала, что мошенничала на тестах в школе, рассказала, что у нее шесть пирсинг-проколов на теле (один в правом ухе, четыре в левом и один в пупке).
Также звезда созналась, что ее выгнали из команды по теннису за поцелуй с мальчиком . А отец Роберт Кардашьян накричал на нее, когда об этом узнал. А еще в школе Ким оставили на второй год, так как она не смогла выучить испанский.
Ким поведала фанатам и о том моменте, когда поняла, что Канье Уэст ее единственный мужчина. Свои чувства к Канье она открыла в ночь, когда не могла уснуть от высокой температуры.
Среди других своих особенностей Кардашьян отметила помешательство на маникюре, Именно поэтому она никуда не выходит из дома без щипчиков для кутикулы. Еще Ким сообщила, что ыла изобретательной еще в школе, и, для того чтобы удачно сдавать тесты, она выучила язык жестов и таким образом обменивалась информацией с одноклассниками, которые были лучше подготовлены. Также Ким никогда не пила холодный кофе из Starbucks и любит хрустеть пальцами по утрам, пишет Wmj.ru.
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