"Киномир" открыл в барнаульском ТРЦ "Галактика" новый восьмизальный кинотеатр

Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia. Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia. Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia. Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia. Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia.

Горожан заверяют, что они "по достоинству оценят необычный дизайн интерьера, стильный кинобар с большим выбором закусок и напитков, уютные кинозалы и широкое разнообразие фильмов на любой вкус".

Все залы кинотеатра оборудовали диванами Love-seat, а один из залов оснащен акустической системой объемного звука Dolby Atmos, усиливающей впечатления от просмотра блокбастеров.

Первые сеансы уже прошли 6 октября. Расписание доступно на сайте "Киномира" и в мобильном приложении.