"Киномир" открыл в барнаульском ТРЦ "Галактика" новый восьмизальный кинотеатр

В Барнауле открылся новый восьмизальный кинотеатр сети "Киномир". Он появился в ТРЦ Galaxy на проспекте Строителей, 117. Об этом сообщил сам "Киномир" в своей группе ВКонтакте.
Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia.
Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia.
Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia.
Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia.
Новый кинотеатр в ТРЦ Galaxy. Фото: vk.com/kinomir_siberia.
Горожан заверяют, что они "по достоинству оценят необычный дизайн интерьера, стильный кинобар с большим выбором закусок и напитков, уютные кинозалы и широкое разнообразие фильмов на любой вкус".
Все залы кинотеатра оборудовали диванами Love-seat, а один из залов оснащен акустической системой объемного звука Dolby Atmos, усиливающей впечатления от просмотра блокбастеров.
Первые сеансы уже прошли 6 октября. Расписание доступно на сайте "Киномира" и в мобильном приложении.
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