Киселев раскритиковал НОД и Милонова в "Вестях недели"

"Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо, наоборот, отправить. Когда начинаешь вникать, понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет", — отметил он.

Так Киселев ответил на обвинения в "трампомании".

Кроме того, телеведущий назвал "малахольными" противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, однако заявил, что тут "могут быть вопросы по передаче и даже нужна содержательная дискуссия по теме".

В официальном YouTube-канале "Вестей" сюжета о НОД не оказалось, пишет polit.ru.