Киселев раскритиковал НОД и Милонова в "Вестях недели"

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Сегодня, 16:10.
Политика

Ведущий телепрограммы "Вести недели" Дмитрий Киселев в выпуске от 19 февраля подверг критике действия "Народно-освободительного движения" (НОД).

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев. Фото: www.youtube.com.

"Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо, наоборот, отправить. Когда начинаешь вникать, понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет", — отметил он.

Так Киселев ответил на обвинения в "трампомании".

Кроме того, телеведущий назвал "малахольными" противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, однако заявил, что тут "могут быть вопросы по передаче и даже нужна содержательная дискуссия по теме".

В официальном YouTube-канале "Вестей" сюжета о НОД не оказалось, пишет polit.ru.

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