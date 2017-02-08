Китаец продал внебрачного сына, чтобы оплатить долги жены

Сообщается, что у 34-летнего мужчины по фамилии Чэнь в 2012 году родился в законном браке сын. Портал отмечает, что у семьи был успешный бизнес. Позже мужчина нашел себе любовницу из провинции Цзянси, которая в 2014 году родила ему еще одного сына.

В дальнейшем семья из-за проблем закрыла многие из своих магазинов и влезла в долги. Из-за трудного финансового положения Чэнь собирался сдать в приемную семью сына, рожденного любовницей, так как не мог содержать его, но женщина отказалась.

В октябре 2016 года жена Чэня совершила попытку суицида после многочисленных просьб вернуть долги. Тогда мужчина через интернет продал сына любовницы за 6,5 тысяч долларов. Из этой суммы он отдал жене 3,4 тыс. на погашение долгов, остальные деньги оставил себе.

Полиция вернула проданного мальчика матери, а Чэнь предстал перед судом по обвинению в продаже ребенка. Он заявил, что любит законного сына гораздо сильнее, чем внебрачного. Портал не сообщает, получил ли Чэнь тюремный срок.