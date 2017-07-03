Китай запустил ракету "Великий поход-5". Пуск прошел неудачно

Она выводит на орбиту экспериментальный спутник связи "Шицзянь-18". Высота ракеты составляет 56,97 м, диаметр основной ступени — 5 м.

Это уже второй запуск ракеты-носителя данной серии. При создании "Великого похода — 5" были использованы свыше 200 новых технологий.

China says launch of Long March-5 Y2 "unsuccessful". Anomaly was detected during its flight and further investigation will be carried out pic.twitter.com/qQlFVJufB3 — China Xinhua News (@XHNews) 2 июля 2017 г.

Как стало известно "Синьхуа", пуск прошел неудачно. Во время полета зафиксировано отклонение от нормы, пишет "Росбалт".