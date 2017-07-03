Китай запустил ракету "Великий поход-5". Пуск прошел неудачно

156
Сегодня, 10:19.
Жизнь

Ракета-носитель тяжелого класса "Великий поход — 5" ("Чанчжэн-5") запущена с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань.

Космос.
Космос. Фото: открытые источники (CC0).

Она выводит на орбиту экспериментальный спутник связи "Шицзянь-18". Высота ракеты составляет 56,97 м, диаметр основной ступени — 5 м.

Это уже второй запуск ракеты-носителя данной серии. При создании "Великого похода — 5" были использованы свыше 200 новых технологий.

Как стало известно "Синьхуа", пуск прошел неудачно. Во время полета зафиксировано отклонение от нормы, пишет "Росбалт".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров