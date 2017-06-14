Китаянка из любопытства открыла аварийный выход в самолете и "отменила" рейс

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Сегодня, 18:50.
Происшествия

Пассажирка лайнера авиакомпании Xiamen Air, который готовили к вылету из аэропрта Пекина, во время проведения инструктажа из любопытства открыла запасной выход, после чего рейс пришлось отменить.

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса. Фото: СС0.

Инцидент произошел 12 июня в 11.30 на рейсе MF118, который должен был лететь из Пекина в Сямэнь. Бортпроводник начал инструктировать пассажиров, напомнив им о запрете в штатной ситуации на пользование ручкой запасного выхода. Сразу после этого женщина из любопытства потянула рычаг, пишет ura.ru.

В результате всех пассажиров переместили на другие рейсы, а женщину отвезли в полицию. Сумма ущерба от ее действий составила 14,7 тысяч долларов. Оборудование самолета повреждено не было, пишет издание "Политика сегодня".

Гражданку задержали на 12 дней.

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