Китаянка ослепла после беспрерывной игры на смартфоне

Китаянка ослепла на один глаз после непрерывной игры на смартфоне, сообщает South China Morning Post.
21-летняя девушка целыми днями играла на телефоне. В итоге потеряла зрение — ей поставили диагноз "окклюзия артерии сетчатки в правом глазу".
"Когда у меня нет работы, я встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов дня. Затем я что-нибудь ем, сплю и играю до часа ночи. Иногда я настолько поглощена игрой, что забываю поесть", — отметила пострадавшая.
По словам медиков, окклюзия артерии сетчатки чаще встречается у престарелых. Доктор девушки полагает, что слепота в данном случае была вызвана сильным перенапряжением глаз, пишет tvzvezda.ru.
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