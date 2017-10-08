Китаянка ослепла после беспрерывной игры на смартфоне

21-летняя девушка целыми днями играла на телефоне. В итоге потеряла зрение — ей поставили диагноз "окклюзия артерии сетчатки в правом глазу".

"Когда у меня нет работы, я встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов дня. Затем я что-нибудь ем, сплю и играю до часа ночи. Иногда я настолько поглощена игрой, что забываю поесть", — отметила пострадавшая.

По словам медиков, окклюзия артерии сетчатки чаще встречается у престарелых. Доктор девушки полагает, что слепота в данном случае была вызвана сильным перенапряжением глаз, пишет tvzvezda.ru.