Китаянок после пластических операций не пускают домой таможенники

Таможенники в аэропорту заявили женщинам, что их распухшие и перевязанные лица слишком сильно отличаются от фотографий в паспортах, поэтому посадить на рейс домой их не могут, пишет Daily Mirror.

Пассажирки не смогли доказать, что документы принадлежат именно им. Когда женщины смогут вернуться в Китай, пока не известно, пишет bfm.ru.