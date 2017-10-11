Китаянок после пластических операций не пускают домой таможенники

Три китаянки вынуждены оставаться в Южной Корее, куда они приехали делать пластические операции.
Таможенники в аэропорту заявили женщинам, что их распухшие и перевязанные лица слишком сильно отличаются от фотографий в паспортах, поэтому посадить на рейс домой их не могут, пишет Daily Mirror.
Пассажирки не смогли доказать, что документы принадлежат именно им. Когда женщины смогут вернуться в Китай, пока не известно, пишет bfm.ru.
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