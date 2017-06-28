Китайская пенсионерка бросила монеты в двигатель самолета "на удачу"

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Сегодня, 16:46.
Происшествия

В Китае задержали вылет самолета, когда сотрудники безопасности увидели, как пожилая женщина бросила в турбину самолета несколько монет. Позже выяснилось, что старушка бросала деньги на удачу, передает телеканал 360.

В самолете.
В самолете. Фото: СС0.

Женщина не могла самостоятельно передвигаться. Поэтому родные дали ей инвалидную коляску и подкатили поближе к крылу, где она начала методично забрасывать монеты в воздухозаборник турбореактивного двигателя. Служба безопасности задержала пенсионерку уже по пути к трапу.

Самолет, который должен был перевезти из Шанхая в Гуанчжоу 150 пассажиров, задержали на пять с половиной часов. Техники, разобрав двигатель, обнаружили в нем девять (счастливое, по китайским поверьям, число) монет, пишет ura.ru.

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