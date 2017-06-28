Китайская пенсионерка бросила монеты в двигатель самолета "на удачу"

В Китае задержали вылет самолета, когда сотрудники безопасности увидели, как пожилая женщина бросила в турбину самолета несколько монет. Позже выяснилось, что старушка бросала деньги на удачу, передает телеканал 360.
Женщина не могла самостоятельно передвигаться. Поэтому родные дали ей инвалидную коляску и подкатили поближе к крылу, где она начала методично забрасывать монеты в воздухозаборник турбореактивного двигателя. Служба безопасности задержала пенсионерку уже по пути к трапу.
Самолет, который должен был перевезти из Шанхая в Гуанчжоу 150 пассажиров, задержали на пять с половиной часов. Техники, разобрав двигатель, обнаружили в нем девять (счастливое, по китайским поверьям, число) монет, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.