Китайцы испытывают сверхбыстрый "Небесный поезд"

Специалисты отмечают качество подвесного "небесного" поезда-монорельса в три раза выше, чем у обычной системы метро.

"На монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая дает ей большую мощность, низкий уровень шума, меньший физический объем, легкий вес. Все эти преимущества позволяют повысить эффективность эксплуатации", — заявил технический директор проекта Лю Юйвэн, пишет ura.ru.

Инженеры компании CRRC Qingdao Sifang считают, что такие поезда могут быть особенно популярны в горной местности и больших городах. Китай стал третьей страной в мире после Германии и Японии, которая пользуется технологией подвесных поездов, пишет "Росбалт".