Китайцы испытывают сверхбыстрый "Небесный поезд"

В Китае начались испытания подвесного поезда. У небесного транспорта максимальная скорость составляет 70 км/ч, вместимость — 510 пассажиров. Состав из трех, четырёх или пяти вагонов передвигается от 5 до 10 метров над землей по единственному рельсу, сообщает "Экономика сегодня".
Специалисты отмечают качество подвесного "небесного" поезда-монорельса в три раза выше, чем у обычной системы метро.
"На монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая дает ей большую мощность, низкий уровень шума, меньший физический объем, легкий вес. Все эти преимущества позволяют повысить эффективность эксплуатации", — заявил технический директор проекта Лю Юйвэн, пишет ura.ru.
Инженеры компании CRRC Qingdao Sifang считают, что такие поезда могут быть особенно популярны в горной местности и больших городах. Китай стал третьей страной в мире после Германии и Японии, которая пользуется технологией подвесных поездов, пишет "Росбалт".
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