Китайцы начнут добывать золото в России

В документе говорится, что соглашение закрепляет условия, на которых China National Gold Group Hong Kong Limited или ее стопроцентная "дочка" сможет приобрести? "не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества "Рудник "Западная — Ключи" в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения".



В справке к распоряжению говорится, что оно позволит создать в Забайкалье около 3 тыс. новых рабочих мест, сообщает РБК.