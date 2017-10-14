Китайцы начнут добывать золото в России

Правительство России утвердило соглашение о сотрудничестве с Китаем при разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте правительства.
В документе говорится, что соглашение закрепляет условия, на которых China National Gold Group Hong Kong Limited или ее стопроцентная "дочка" сможет приобрести? "не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества "Рудник "Западная — Ключи" в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения".
В справке к распоряжению говорится, что оно позволит создать в Забайкалье около 3 тыс. новых рабочих мест, сообщает РБК.
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