Китайцы научили обезъян узнавать себя в зеркале

Приматы, ставшие участниками экспериментов, научились идентифицировать себя в зеркале.

Как заявил автор исследований Нэн Гун, обезьяны не просто узнают себя в зеркале, но и, подобно людям, внимательно изучают свое отражение. Как сообщает "Федеральное агентство новостей", с помощью таких экспериментов сотрудники Института нейробиологии Китайской академии наук в Шанхае пытались понять, обладают ли приматы сознанием и идентично ли оно человеческому.

Факт

Свое отражение в зеркале могут узнавать слоны, киты и сойки.