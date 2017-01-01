Китайцы научили обезъян узнавать себя в зеркале

Китайские ученые объяснили обезьянам суть зеркального отражения.
Приматы, ставшие участниками экспериментов, научились идентифицировать себя в зеркале.
Как заявил автор исследований Нэн Гун, обезьяны не просто узнают себя в зеркале, но и, подобно людям, внимательно изучают свое отражение. Как сообщает "Федеральное агентство новостей", с помощью таких экспериментов сотрудники Института нейробиологии Китайской академии наук в Шанхае пытались понять, обладают ли приматы сознанием и идентично ли оно человеческому.
Факт
Свое отражение в зеркале могут узнавать слоны, киты и сойки.
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