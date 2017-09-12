Китайцы создали двигатель, работающий без топлива

EmDrive, прототип которого, как сообщалось в декабре 2016 года, успешно испытали в космической лаборатории "Тяньгун-2", также ожидают испытания в космосе.

Специалисты намерены это сделать в ближайшее время. Точные сроки ученые пока не называют. Также не посвящают они и в технические детали своей работы.

В видеоролике показан процесс работы двигателя, а также его внешний вид.

В ноябре прошлого года специалисты NASA заявили в одной из своих работ, что расчетная тяга EmDrive в вакууме составляет 1,2 миллиньютона. Благодаря чему установка позволяет достичь пределов Солнечной системы не за десятилетия, а за несколько месяцев, пишет "РГ".

Справка

Двигатель EmDrive является комбинацией из магнетрона, генерирующего микроволны, и накапливающего энергию их колебаний резонатора. Конструкция напоминает положенное набок ведро и, по словам разработчиков, позволяет преобразовывать излучение в тягу. А это как раз и не находит объяснений согласно законам физики.