Кладовщица стала "крайней" в провале испытаний ракет "Протон"

Комаров рассказал "Газете.Ru", что брак, обнаруженный в ходе огневого запуска "Протонов" оказался спаян не тем припоем. Из-за провала испытаний пришлось отозвать весь задел по двигателям РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени "Протона", из-за чего запуск ракеты отложили почти на полгода.

Когда начали вести проверку, то выяснилось, что вся проблема в том, что кладовщица не вовремя заболела. "У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков", — отметил Комаров.

Он подчеркнул, что эта "смешная история" из-за отсутствия взаимодействия производства и складского хозяйства в итоге "привела к достаточно серьезным последствиям".

Игорь Комаров заверил, что после данного инцидента в его ведомстве приняли серьезные организационные меры, пишет ura.ru.