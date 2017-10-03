Кладовщица стала "крайней" в провале испытаний ракет "Протон"

В том, что 71 двигатель для тяжелых ракет "Протон" оказался спаян не тем припоем, оказывается, есть вина простой кладовщицы. Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров признал, что на предприятии не было должным образом налажено взаимодействие производства и складского хозяйства.
Комаров рассказал "Газете.Ru", что брак, обнаруженный в ходе огневого запуска "Протонов" оказался спаян не тем припоем. Из-за провала испытаний пришлось отозвать весь задел по двигателям РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступени "Протона", из-за чего запуск ракеты отложили почти на полгода.
Когда начали вести проверку, то выяснилось, что вся проблема в том, что кладовщица не вовремя заболела. "У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков", — отметил Комаров.
Он подчеркнул, что эта "смешная история" из-за отсутствия взаимодействия производства и складского хозяйства в итоге "привела к достаточно серьезным последствиям".
Игорь Комаров заверил, что после данного инцидента в его ведомстве приняли серьезные организационные меры, пишет ura.ru.
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